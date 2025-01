Giorno della Memoria in Toscana: per non dimenticare. Le celebrazioni

12:24

Marcheschi: "Fondamentale trasmettere memoria ai giovani"

''Sono onorato - dice il senatore Paolo Marcheschi, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Cultura - di aver partecipato stamattina, nel Conservatorio di Musica 'Luigi Cherubini' di Firenze, alla presenza di esponenti istituzionali e politici tra cui la capogruppo di Fratelli d'Italia in Comune, Angela Sirello, e della comunità ebraica, alla cerimonia di consegna delle medaglie d'onore conferite dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra. È fondamentale ricordare e trasmettere la memoria dell'orrore dell'Olocausto, affinché non si ripeta più. Per questo ritengo importante che il luogo in cui si è svolta la cerimonia sia un conservatorio frequentato da molti giovani studenti, i quali si sono esibiti in un concerto insieme ai loro coetanei di altri due licei, mentre gli studenti dell'Università di Firenze hanno tenuto una rassegna teatrale''.