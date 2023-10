Frecce tricolori, annullato anche il sorvolo su Firenze

Firenze, 22 settembre 2023 - Frecce tricolori, salta anche il sorvolo di Firenze. La decisione di annullare il coreografico passaggio sopra il centro della città, fissato in origine per il prossimo 2 ottobre, è stata presa dai vertici dell’Aeronautica come segno di cordoglio per l’incidente avvenuto la scorsa settimana nei cieli di Caselle. A causa di un bird strike un velivolo della pattuglia acrobatica nazionale è andato in avaria, costringendo il pilota a eiettarsi.

L’aereo è precipitato a terra e l’onda di fuoco dell’esplosione ha investito una bimba di cinque anni che ha perso la vita. E proprio per una forma di silenzioso rispetto del lutto e del dolore che anche i piloti sentono profondamente, la Pan ha annullato le sue esibizioni successive.

La prima a essere cancellata è stata quella di Trento dove le frecce avrebbero dovuto volare nell’ambito della manifestazione ‘Festivolare’, a seguire disdetta anche la presenza all’Air Show sul litorale Pisano e l’ultimo in ordine di tempo a essere annullato è stato anche il sorvolo su Firenze, evento istituzionale dell’Aeronautica militare, organizzato proprio per il centenario dalla fondazione dell’Arma azzurra nella citta aeronautica per eccellenza ossia Firenze.