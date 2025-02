Francesco Manfredi nominato presidente di Indire

Firenze, 27 febbraio 2025 – Francesco Manfredi, professore ordinario di economia aziendale e Prorettore dell’Università Lum 'Giuseppe Degennaro' è stato nominato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, presidente di Indire, l’istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, per il prossimo quadriennio.

La formazione accademica del professor Manfredi include una laurea in Economia e Commercio conseguita all'Università degli studi di Parma nel 1995 e un Ph.D. in Economia Aziendale e Management ottenuto nel 2000 all'Università Bocconi di Milano. Dal 2004 è direttore della Lum School of Management.

Inoltre, sempre nello stesso decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è stata nominata consigliera di amministrazione Indire Elsa Maria Bruni, docente presso il dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara; specializzata in Pedagogia generale e sociale, ricopre il ruolo di presidente del corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche nello stesso ateneo.