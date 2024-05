Fotografata la vitalità economia castiglionese

Arezzo, 30 maggio 2024 – 1250 aziende attive di cui 214 società di capitali, 211 società di persone e 819 ditte individuali oltre a 6 attività di altra forma giuridica.

Sono questi i primi numeri che arrivano dalla Camera di Commercio e che fotografano la vitalità economica castiglionese.

111 sono le aziende con più di 5 addetti con un aumento di 9 negli ultimi 10 anni.

Sono invece 173 le aziende con fatturato sopra i 50 mila euro che negli ultimi 10 anni hanno quindi avuto un aumento di 32 unità.

Non ci sono, quindi, solo le grandi società per azioni come Itam, Menci, Quadrifoglio, San Marco Laterizi o Fabianelli ma ci sono tante altre medio o piccole società-ditte che rendono Castiglion Fiorentino e del resto tutto il nostro Paese Italia produttivo, solido e competitivo in tutta Europa.

Una realtà economica quella di Castiglion Fiorentino, dunque, con numeri veramente incoraggianti per il futuro. Un vantaggio competitivo che a livello industriale e artigianale è partito da lontano e che oggi si è decisamente consolidato.

