Foiano, la seconda edizione del Premio Giornalistico Nazionale Sbardellati/Nottolini

Arezzo, 28 agosto 2024 – Collaborazione tra Comune di Foiano della Chiana, Ordine dei Giornalisti della Toscana, CoReCom e Regione Toscana

Jacopo Franci Sindaco di Foiano della Chiana: “Sono contento ed orgoglioso di comunicare che sabato 21 settembre 2024 si svolgerà la seconda edizione del Premio Giornalistico Nazionale Sbardellati/Nottolini.”

Con queste parole il Sindaco di Foiano della Chiana Jacopo Franci annuncia la data nella quale si svolgerà l’attesa seconda edizione del Premio Giornalistico Nazionale Città di Foiano della Chiana.

“In questi mesi l’organizzazione guidata dai giornalisti Andrea Laurenzi e Guido Albucci, ha lavorato ad un evento di alto profilo che presenteremo ufficialmente il prossimo 10 settembre in Regione Toscana a Firenze, svelando i nomi dei prestigiosi premiati.

Quest’anno, , prosegue il Sindaco Franci, grazie ad una stretta collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Toscana, al sostegno della Regione Toscana ed al patrocinio del CoReCom Toscana, il premio fa un grande salto in avanti e si impone come evento di livello nazionale dove parlare d’informazione e giornalismo.

Il premio sarà un momento di riflessione ed analisi rispetto a ciò che investe oggi il giornalismo e la comunicazione, come il fenomeno delle fake news, dei nuovi linguaggi e della libertà d’informazione.

La lezione di Giancarlo Sbardellati ed Enrico Nottolini ci riporta al senso e alla missione di un giornalista: il valore dell’esserci, di prendersi cura della realtà con un’informazione autentica, libera e capace di interpretare lo spirito del tempo. La loro preziosa opera resta impagabile, prosegue il Sindaco Franci.

Un contributo straordinario alla crescita sociale e culturale alla nostra comunità.

Con la loro ultradecennale attività di giornalismo, hanno messo al primo posto la verità e la trasparenza, spinti da un’eccezionale passione per Foiano e la provincia di Arezzo. Hanno firmato tanti articoli sui quotidiani, ma si sono distinti anche in radio e Tv, rappresentando una sorta di primo esempio di crossmedialità, raccontando le grandi manifestazioni della città di Foiano e della Valdichiana. Le sorprese quest’anno saranno tante e gli ospiti premiati davvero prestigiosi. Il nostro obiettivo, conclude Franci, è quello di fare del Premio un appuntamento di livello nazionale per tutto il mondo dell’informazione.”

Nell’edizione 2023 i premi furono assegnati a Giovanni Minoli, Sara Benci, Alessandro Maurilli e Lucia Bigozzi.