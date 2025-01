Firenze si illumina di rosa per la prevenzione al tumore al seno

​Firenze, 9 ottobre 2021 - Al via le iniziative di Firenze in Rosa Onlus per la prevenzione del tumore al seno, quest’anno insieme alle Acf Fiorentina Women’. “Passa all’azione, fai prevenzione!”: questo è il motto che Firenze in Rosa Onlus porta avanti da anni per diffondere l’importanza della cosiddetta “prevenzione primaria”, un’arma fondamentale per tutte le donne e la loro salute.

“La promozione di uno stile di vita sano - dichiara la presidente Lucia De Ranieri – che passa anche e soprattutto attraverso lo sport, è per noi fondamentale nella lotta contro il cancro”. Sempre più iniziative per questa edizione 2021, la manifestazione “Firenze in Rosa per il Pink October”, patrocinata dal Comune di Firenze, prevede i seguenti appuntamenti: a cominciare dalla mostra fotografica “I colori, i sorrisi di Patty’” dal 10 al 17 ottobre dalle ore 16 alle 20, al Semiottagono delle Murate, in piazza Madonna della Neve 8, dove saranno esposte le fotografie di Patrizia Wyss: immagini che testimoniano la passione per la documentazione di viaggio. Il ricavato della vendita delle fotografie sarà destinato a sostenere le iniziative della Onlus. E poi Firenze si illumina di rosa.

Per una settimana, da lunedì 11 ottobre, le sei porte storiche della città, il teatro Puccini, il Tuscany Hall, l’Istituto degli Innocenti e, per la prima volta, il nuovo ingresso dell’azienda universitaria ospedaliera di Careggi ogni sera si tingeranno di rosa per coinvolgere, informare, sensibilizzare il maggior numero di persone all’auto-diagnosi e all’assunzione di un corretto e sano stile di vita. Grazie alla sensibilità e alla partecipazione di questi Enti ed Istituzioni la città condividerà questo messaggio. Per l’occasione anche oltre 2000 negozi, aderenti alla campagna Bepink! esporranno il Fiocco Rosa ed i materiali appositamente elaborati dalla Onlus.

Le persone attraverso la tecnica dell’origami potranno trasformare il volantino distribuito da Firenze in Rosa Onlus in un fiocco rosa da indossare, fotografare e condividere sui canali social taggando @firenzeinrosa o utilizzando l’hashtag #FirenzeInRosa: Be Pink! Con l’origami. Il Punto Rosa dove la Onlus offre i suoi consueti controlli ecografici gratuiti al seno per donne fino ai 45 anni e oltre i 75 anni di età, che non rientrano nel programma di screening regionale, le prenotazioni hanno già registrato il tutto esaurito! Per l’edizione 2021 è l’Acf Fiorentina Femminile ad aver raccolto l’invito a partecipare, sottoponendosi ai controlli e offrendosi così da esempio per le proprie coetanee. “Lo sport è da sempre al centro delle iniziative di Firenze in Rosa Onlus – dichiara la Presidente Lucia De Ranieri - perché, insieme ad un’alimentazione sana, rappresenta uno strumento fondamentale per ridurre i fattori di rischio di insorgenza di numerose patologie e per garantire il nostro benessere. Credo fermamente che il coinvolgimento di realtà sportive come la Fiorentina Women’ possa contribuire a divulgare questo messaggio dando uno straordinario esempio positivo a tante donne e ragazze”. Firenze in Rosa Onlus è un’associazione senza fini di lucro che si pone come obiettivo primario quello di promuovere, rafforzare e diffondere la prevenzione, l'auto-diagnosi e la cura del tumore al seno realizzando iniziative sul territorio volte a sensibilizzare donne, ma anche uomini, ad informarsi per sottoporsi a controlli periodici e ad assumere corretti stili di vita. Maurizio Costanzo

