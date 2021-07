Firenze, 9 luglio 2021 - Sulla Fi-Pi-Li sono partiti i lavori di somma urgenza disposti dalla Città metropolitana di Firenze. L'obiettivo resta quello di riaprire le quattro corsie della superstrada entro la fine dell'estate (oggi ridotte a due per la frana dello scorso gennaio), come stabilito dal sindaco, Dario Nardella, e come confermano i tecnici presenti nel cantiere. In questi giorni, spiega Riccardo Maurri, dirigente della direzione viabilità della Città metropolitana, "faremo le opere strutturali".

Sui pali ancorati a terra "nella prima parte delle lavorazioni verranno agganciate le strutture in cemento armato: fondazione, testa palo, il muro a retta verticale e infine una soletta orizzontale per ricostruire il rilevato stradale. Questa è l'opera da fare in somma urgenza con cui si ritiene di fugare ogni rischio di cedimento dall'altra parte, quindi di ricostituire lo stato tensionale" del terreno. Questa è la parte più impegnativa del cantiere e terminerà "ad agosto. Subito dopo attueremo le ultime opere per ripristinare la funzionalità della carreggiata parzialmente demolita. L'obiettivo si raggiungerà a settembre inoltrato e simbolicamente abbiamo indicato la fine dell'estate, il 21 settembre". Ma si lavorerà anche di notte, come chiesto da Nardella? "L'impresa è disponibile anche alle notturne, ma solo per le operazioni che si possono eseguire in tutta sicurezza. Ancora, però, un programma esecutivo dei lavori non c'è: Avr è tenuta a trasmettere il cronoprogramma esecutivo dei lavori" nei prossimi giorni", conclude. Le risorse messe in campo dalla Regione Toscana, per ora anticipate dalla Città metropolitana, serviranno anche a sistemare la frana che si è sviluppata sotto la Fi-Pi-Li: verrà, cioè, ripristinato il muro sotto la scarpata, che inizia dalla prima barriera di contenimento della superstrada.