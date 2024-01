Festa del Tricolore: gli eventi in Toscana e a Firenze

Firenze, 6 gennaio 2024 - Appuntamento domani con il Tricolore in otto città toscane, nel giorno del 227° anniversario della nostra bandiera, nata nel 1797 a Reggio Emilia per volere del Parlamento della Repubblica Cispadana.

È quanto promuove il 2071° Distretto del Rotary International (Toscana) per celebrare uno dei massimi simboli della nostra Repubblica insieme alle Istituzioni e alla cittadinanza. Un'iniziativa realizzata annualmente a Firenze fino dal 2002, che si sta estendendo oltre il capoluogo regionale grazie alla disponibilità e all’interesse di Istituzioni locali e comunità di cittadini. L’evento è patrocinato dalla Regione Toscana e da tutti i Comuni interessati. Lo Stato Maggiore della Difesa ha inoltre disposto la partecipazione in quattro città di atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) che testimonieranno il forte legame tra bandiera e sport. Gli eventi aperti al pubblico con ingresso libero, dal titolo comune «La nostra Bandiera, un patrimonio di tutti», si svolgeranno in contemporanea domani pomeriggio.

A Firenze, nel Cinema La Compagnia con ingresso entro le 16.45, il programma prevede un concerto della storica Filarmonica Gioacchino Rossini e la premiazione di giovani alunni delle scuole fiorentine vincitori di un concorso video fotografico di Educazione Civica promosso dal Rotary per il 227° anniversario del Tricolore. Sul tema Bandiera e Sport porterà la propria testimonianza il Colonnello Pasquale Barriera, responsabile del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa e lui stesso atleta di diverse discipline. Ai presenti in sala verrà offerto il fiore «Non ti scordar di me» divenuto simbolo in ricordo dei Caduti, come illustrerà il Generale Rosario Aiosa, medaglia d’oro al valor militare. Un «buon compleanno al Tricolore» arriverà dall’Argentina. Prima dal Console Generale d’Italia a La Plata Pierluigi Schettino, quindi dalla nave Amerigo Vespucci attualmente in sosta nel Paese sudamericano durante il suo secondo giro del mondo che si concluderà nel febbraio 2025.

Gli altri eventi in contemporanea si svolgono ad Arezzo (Teatro Vasariano ore 17), Grosseto (Teatro degli Industri ore 17), Lucca (Teatro San Girolamo ore 17), Massa (Palazzo Ducale ore 17), Pisa (Centro Addestramento Paracadutismo dalle ore 15), Pistoia (Palazzo Comunale Sala Maggiore ore 17), Siena (Palazzo Comunale Sala delle Lupe ore 17). I rispettivi programmi sono scaricabili sul sito del Distretto Rotary www.rotary2071.org.

«Siamo orgogliosi di poter festeggiare anche quest’anno il compleanno della nostra bandiera in ben otto città toscane . commenta Fernando Damiani, Governatore del 2071° Distretto Rotary -. Celebrare la Bandiera insieme ai cittadini e alle Istituzioni, in una visione di reciproca sussidiarietà, significa per il Rotary confermare la propria presenza sul territorio al servizio delle comunità. Non è un caso che all’inizio di ogni riunione rotariana il primo momento è da sempre riservato agli onori alla Bandiere, prima delle quali quella nazionale. Il nostro ringraziamento va a tutte le Istituzioni, dalla Regione Toscana ai Comuni, che hanno patrocinato questa iniziativa».