Ex mercato ortofrutticolo, in fase di ultimazione la procedura di definizione degli interventi

ex ortofrutticolo

Arezzo, 27 marzo 2023 – “C'è un altro cantiere in città che prenderà avvio e anche questo, una volta conclusi i lavori, contribuirà non soltanto a rinnovare l'aspetto urbanistico di una zona della nostra città particolarmente vivace e popolosa, ma segnerà anche la nascita di nuove opportunità di formazione e di lavoro, in particolare per i giovani. Entro l'anno nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo di Pescaiola inizieranno i lavori per la realizzazione del progetto dell'orto creativo che a suo modo ridefinirà ancora meglio l'dentità di Arezzo come città della musica. A seguito della valutazione strutturale è infatti in fase di ultimazione la procedura di definizione degli interventi sui due blocchi laterali modificati nel progetto originario a fronte delle esigenze del nuovo gestore, intervento che la ditta si è detta disponibile ad effettuare per poter quindi proseguire i lavori”.

L'assessore Alessandro Casi conferma l'intervento di riqualificazione dell'area dell'ex mercato ortofrutticolo che procederà a step progettuali diversi. Un avvio per il quale è stato necessario un importante rifinanziamento deliberato a fine 2022 dovuto sia all'aumento del costo dei materiali sia ad interventi che hanno integrato il progetto orginario nell'adeguamento strutturale e nella planimetria degli spazi. I primi lavori annunciati riguarderanno i due blocchi laterali, mentre entro l'estate saranno appaltati quelli del blocco centrale e del nuovo parcheggio e della viabilità dove sorgerà l'auditorium che sarà finanziato con i fondi PNRR. Confermata quindi la destinazione iniziale dell'area dedicata al mondo della musica: oltre l'auditorium il progetto complessivo comprende infatti sale prova, sale registrazione e locali di intrattenimento. Confermata anche la gestione dell'intera area che avrà una durata di 15 anni a partire dalla data di consegna.