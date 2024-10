ESG ed Energia, i servizi Essenziali di domani a partire da oggi. Il nuovo evento di Confartigianato

Arezzo, 17 ottobre 2024 – Torna ad Arezzo un confronto sulla sostenibilità basato su obiettivi, riflessioni, progetti e buone pratiche. Martedì 22 Ottobre alle ore 17.30 presso la Sala Conferenze di Confartigianato Imprese Arezzo andrà in scena “ESG ed Energia, i servizi Essenziali di domani a partire da oggi“, evento che si colloca all’interno della Settimana per l'Energia, nel quale verranno esplorati i servizi per gestire la sostenibilità nelle imprese.

Confartigianato imprese Arezzo è al fianco delle imprese, ancora una volta, offrendo un valido supporto in un passaggio, quello della transizione, che sta rivoluzionando l'economia e il modo di continuare a farne parte.

“Il nostro obiettivo come categoria – spiega il presidente Maurizio Baldi – è fornire strumenti reali, passare dalla teoria alla pratica per riuscire ad affrontare insieme un passaggio storico. Un set di servizi per accompagnare l’impresa in ogni fase dell’approccio alla transizione, con ricette specifiche o percorsi già progettati, adatti per partire, in modo più che approfondito”.

I temi trattati nell'incontro passeranno dalla misurazione al reporting, dal monitoring delle performance in ambito ambientale, sociale e di governance, alla formazione e alla comunicazione, dalle opportunità di finanza agevolata alle novità in ambito gestione rifiuti e ai vantaggiosi approvvigionamenti di energia rinnovabile con cui alimentare i processi produttivi.

“La squadra di professionalità che abbiamo costruito conta su partner selezionati e qualificati in ciascuno degli ambiti della sostenibilità. E' infatti necessario farsi guidare in questi percorsi innovativi da chi ha strumenti adeguati e conoscenze certificate per affrontare un passaggio storico per proiettare le nostre aziende nel futuro sostenibile”, sottolinea Baldi.

Verranno illustrati i servizi a disposizione le opportunità di finanza agevolata e fondi a disposizione utili a intraprendere le iniziative. “Parleremo dei vari livelli di reporting di sostenibilità, dal bilancio a un primo report di parametri, dei vantaggi del disporre di queste informazioni, e del come – spiega Baldi - questi strumenti possano essere scelti in base alle esigenze specifiche dell’impresa”.