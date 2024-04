Arezzo, 13 aprile 2024 – Sabato 6 aprile Esercitazione di Ricerca dispersi/scomparsi del Soccorso Alpino e Speleologico Toscana sul Pratomagno

Nella splendida cornice del Pratomagno, Sabato 6 Aprile, si è svolta un'importante esercitazione di ricerca organizzata dalla XXXIII Delegazione del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano. L'evento ha rappresentato un'opportunità importante per mettere alla prova le competenze e l'efficacia dell'unità in condizioni realistiche, simulando situazioni di emergenza in ambiente montano.

L'area del Pratomagno, con le sue zone impervie e le sue difficili condizioni climatiche, ha fornito il contesto ideale per testare sia le abilità degli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico sie le ultime tecnologie a disposizione del CNSAS in ambito delle ricerca dispersi/scomparsi.

La simulazione si è basata su uno scenario di ricerca di un ragazzo disperso da 24h, ritrovamento della persona ed evacuazione di quest'ultima ritrovata ferita in una zona impervia tra le pareti verticali del Pratomagno.

Le squadre hanno utilizzato tecniche avanzate di ricerca e soccorso e hanno coordinato le azioni per individuare rapidamente le vittime simulate e fornire loro assistenza immediata.

La partecipazione attiva degli operatori e il coordinamento efficace tra le varie squadre, avvenuto tramite il montaggio rapido di un Centro di comando avanzato, hanno evidenziato l'importanza della formazione continua e della pratica costante per garantire un intervento rapido ed efficace in caso di emergenza. Inoltre, l'esercitazione ha fornito preziose lezioni che saranno utili per affrontare situazioni reali nel futuro.

Eventi come questo sottolineano il ruolo essenziale del Soccorso Alpino e Speleologico nella protezione e nella salvaguardia delle vite umane in ambienti montani impegnativi.

All'esercitazione hanno partecipato 35 tecnici, tra cui COR (Coordinatori della Ricerca), TER (tecnici di ricerca) e Unità cinofile di superficie (UCRS), confermando l'ampia e diversificata preparazione delle risorse impiegate nelle operazioni di soccorso.