Arezzo, 22 novembre 2024 – Emergenze pediatriche, corso di formazione ad Arezzo sulla gestione infermieristica

Il corso si è svolto al Centro di simulazione del San Donato

Formare il personale infermieristico nella gestione delle emergenze - urgenze per rispondere al meglio ai bisogni assistenziali dell’età pediatrica. È con questo obiettivo che il Dipartimento delle professioni infermieristiche o ostetriche, in sinergia con i Dipartimenti di emergenza urgenza e materno infantile dell’Asl Toscana sud est ha organizzato la sesta edizione del corso di formazione sulla gestione infermieristica delle emergenze pediatriche con docenti interni ed esterni provenienti dal Mayer e da altre realtà sanitarie e ospedaliere della Toscana.

Il corso si è svolto al Centro di simulazione dell’ospedale San Donato per mettere in pratica le best practices acquisite durante la parte teorica e ha visto la partecipazione di infermieri e infermiere dei pronto soccorso e dell’emergenza - urgenza territoriale per approfondire i temi legati alle tecniche, alla gestione delle situazioni più critiche e agli approcci decisionali e comportamentali da adottare per una risposta tempestiva e puntuale nel percorso assistenziale.

«È fondamentale continuare a investire nella formazione per aumentare le capacità sul campo – ha spiegato la direttrice del Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche, Vianella Agostinelli – Questi corsi sono altamente professionalizzanti e sottolineano il valore delle competenze specialistiche e avanzate che oggi l’infermiere è chiamato a mettere in pratica. La simulazione effettuata e i docenti provenienti dalle realtà sanitarie della Toscana che hanno sostenuto questo corso rafforzano il modello regionale sulla gestione delle emergenze e urgenze pediatriche».