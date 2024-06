Emergenza sangue. L’appello

Una richiesta per soddisfarne mille, forse più: «Portate i vostri gatti e i vostri cani a donare sangue». L’appello divulgato dall’ospedale didattico veterinario “Mario Modenato” dell’Università di Pisa fa riflettere sull’emergenza, in continuo aumento, di reperire plasma e sangue a supporto della vita dei nostri animali. Come fare per contribuire? Per diventare donatori, spiegano gli esperti, cani e gatti devono essere in salute e avere un’età compresa fra i 2 e gli 8 anni; il peso corporeo deve essere superiore ai 25 kg nel cane e ai 5 kg nel gatto.

Si tratta, spiegano ancora, di una procedura non dolorosa che dura circa 5-10 minuti e che viene eseguita sul cane sveglio mentre nella maggior parte dei gatti è necessaria una lieve sedazione. Il giorno della donazione, l’animale deve arrivare digiuno, ma una volta fatto il prelievo la sua giornata torna a scorrere normalmente. Dall’ospedale inoltre viene specificato che per gli animali donatori sarà offerto un checkup sanitario gratuito e il continuo monitoraggio dello stato di benessere nel tempo. Per ogni informazione è possibile scrivere a [email protected].