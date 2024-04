"Emergenza lupo, le verità da sapere": questo il titolo del convegno in programma oggi alle 20,45 nel Teatro comunale di Laterina,

Arezzo, 26 aprile 2024 – "Emergenza lupo, le verita' da sapere": questo il titolo del convegno in programma oggi alle 20,45 nel Teatro comunale di Laterina, in provincia di

Arezzo, organizzato dal Comitato 'Emergenza lupo- Arezzo' con il patrocinio del Comune toscano. I relatori, spiega una nota, "rappresenteranno lo 'stato dell'arte' della non-gestione dei lupi nel territorio italiano". "La Toscana, regione ricca di biodiversita', ospita una popolazione di lupi che la colloca in cima alla classifica nazionale e, probabilmente, mondiale", viene spiegato, "con una densita' di lupi senza pari, rispetto alla dimensione della popolazione umana, la regione si trova al centro di una controversia che coinvolge non solo gli ambientalisti e gli agricoltori, ma anche i cittadini comuni". Il cuore del dibattito risiede nella percezione del lupo come una minaccia o una risorsa. Negli ultimi trent'anni, la narrazione intorno alla proliferazione del grande carnivoro ha subi'to una trasformazione, passando dall'essere considerato un elemento fondamentale per l'ecosistema a essere visto come una fonte di conflitto e preoccupazione per le comunita' rurali". "In questo contesto, e' fondamentale promuovere una comunicazione trasparente e basata su evidenze scientifiche per favorire una comprensione piu' approfondita della complessa relazione tra uomo e lupo", aggiungono gli organizzatori.