Eletta la nuova giunta della Camera di Commercio di Arezzo-Siena

Arezzo, 29 gennaio 2024 – Dopo l’elezione alla presidenza dell’Ente di Massimo Guasconi lo scorso 10 gennaio, il Consiglio camerale, nella riunione di questo pomeriggio, ha proceduto alla nomina della Giunta della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, l’organo di indirizzo politico che affiancherà il Presidente per i prossimi cinque anni.

I nuovi membri di Giunta, eletti a scrutinio segreto, sono Fabrizio Bernini, consigliere eletto in rappresentanza del settore “Industria”, Francesco Butali consigliere eletto in rappresentanza del settore “Commercio”, Lidia Castellucci consigliere eletto in rappresentanza del settore “Agricoltura”, Graziano Costantini consigliere eletto in rappresentanza del settore “Turismo”, Fabrizio Landi consigliere eletto in rappresentanza del settore “Industria” , Roberto Menchetti consigliere eletto in rappresentanza del settore “Servizi alle Imprese” e Ferrer Vannetti consigliere eletto in rappresentanza del settore “Artigianato”.

La Giunta camerale sarà chiamata nella prossima riunione del 9 febbraio 2024, ad eleggere il Vice Presidente della Camera di Commercio e a predisporre i documenti previsionali e programmatici che indirizzeranno l’attività dell’Ente nel quinquennio 2024-2029.