Arezzo, 5 dicembre 2024 – È in distribuzione il nuovo numero di «Cortona Notizie», edizione di fine anno «Una nuova sfida» è il titolo di prima pagina. L’Amministrazione si presenta dopo la tornata elettorale

Edizione di fine anno, ma anche un’edizione di inizio mandato per il periodico comunale Cortona Notizie. In questi giorni il giornale di informazione viene recapitato nelle case dei cortonesi. Il giornale è composto da 12 pagine dedicate ai lavori conclusi, ai progetti in corso e agli investimenti strategici.

Nell’editoriale, il sindaco Luciano Meoni focalizza la propria attenzione sulle nuove problematiche della sanità e sull’attenzione nei confronti dell’ospedale Santa Margherita, con particolare riferimento alla questione dell’Ortopedia. Si parla delle opere pubbliche per i luoghi di San Francesco, dell’apertura del bastione Sant’Egidio del futuro di Camucia con la realizzazione del nuovo nido d’infanzia. Al capitolo delle attività produttive il focus è sulla valorizzazione dell’olio, mentre una pagina ricca di foto riguarda la sezione dedicata a Sport sotto le stelle.

Ampio spazio per la cultura con gli investimenti per la valorizzazione di Gino Severini e delle sue opere e un focus sui 20 anni del parco archeologico del Sodo. Una pagina è dedicata a Cortona città francescana, un’altra ai progetti per il sociale, per la sicurezza e un approfondimento sui prossimi lavori al centro storico.

In questo numero di Cortona Notizie non manca lo spazio dedicato al Consiglio comunale con l’intervento della presidente e dei capigruppo, in conclusione anche una galleria fotografica con alcuni dei momenti e degli spettacoli più significativi della scorsa estate.

Come ogni edizione, anche questa è stata curata in economia interna, con redazione, impaginazione e grafica a cura dell’ufficio stampa. Il nuovo numero di Cortona Notizie è stato stampato in 10mila copie, 9500 delle quali in spedizione postale, il resto in distribuzione libera negli uffici comunali e agli sportelli Dec. La copia digitale si può scaricare da questo indirizzo: https://www.comune.cortona.ar.it/novita/notizie/cortona-notizie-dicembre-2024