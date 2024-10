Ateneo di Firenze, festa e corteo con 151 dottori di ricerca

Firenze, 4 ottobre 2024 – L'università di Firenze ha festeggiato oggi 151 allievi che hanno concluso i corsi del dottorato di ricerca del 36/o ciclo, raggiungendo così il più alto livello di istruzione previsto dall'ordinamento universitario. La cerimonia si è svolta al Teatro Verdi e si è aperta con il corteo dei dottori di ricerca, che hanno attraversato le strade del centro, da via del Proconsolo a via Ghibellina.

Durante la manifestazione Alessio Grossini, Alessandro Salvadori e Leonardo Trono dell'orchestra dell'Università hanno eseguito il concerto Rv103 in sol minore di Antonio Vivaldi: alla fine c'è stato il tradizionale lancio del tocco, che è avvenuto in piazza Santa Croce. «Questa è una delle cerimonie più allegre, con un significato molto importante per le università - ha spiegato la rettrice Alessandra Petrucci -. I dottori di ricerca sono il nostro futuro, sia per l'Università sia per il Paese visto che sono persone altamente formate che possono dare una spinta di innovazione alle aziende, alla Pubblica amministrazione: noi tra l'altro abbiamo anche un dottorato in Pa». Petrucci, tra i dottorati, ha citato quello «di interesse nazionale sui cicli della vita, è molto richiesto. E poi siamo nel dottorato nazionale sull'Intelligenza artificiale»