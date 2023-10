Arezzo, 6 ottobre 2023 – Si celebra domenica 8 ottobre la 73ª Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro - istituzionalizzata con D.P.C.M. nel ’98 su richiesta dell'ANMIL (Associazione fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) - sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio della Rai che ha inteso garantire il pieno sostegno delle testate giornalistiche. Previste manifestazioni in tutta Italia organizzate dalle Sedi territoriali associative, cui prendono parte le massime istituzioni in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro.

Il programma della sede ANMIL territoriale si svolge ad Arezzo nel seguente modo:

-alle ore 9,30 la S. Messa in suffragio dei Caduti sul Lavoro nella Chiesa di San Bernardo in Via Margaritone n. 6, successivamente, alle ore 10,30 circa, un corteo accompagnato dai gonfaloni delle Pubbliche Amministrazioni e dalle bandiere associative raggiungerà il Monumento dedicato alle Vittime del Lavoro di Via Signorelli angolo Via Mecenate, per la deposizione di una corona di alloro;

-alla Cerimonia civile, nella Sala Meeting dell’Hotel Minerva, alle ore 11,30 interverranno il Presidente del Consiglio Comunale di Arezzo Luca Stella, il Consigliere dell’Amministrazione Provinciale Simon Pietro Palazzo, il Vice Prefetto Vicario Roberto Caiati, il Vice Presidente del Consiglio Regionale Marco Casucci, il Consigliere Regionale Vincenzo Ceccarelli, , il Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai, il Presidente territoriale ANMIL Mirko Marinelli, il Dirigente INAIL di Arezzo Siena Barbara Bonvini, una delegazione di Studenti della Consulta Provinciale di Arezzo, oltre ad Autorità politiche civili e militari del territorio.

Durante la Cerimonia Civile vengono consegnati i Brevetti e i Distintivi d’Onore agli Invalidi del lavoro da parte della Direzione INAIL territoriale.

La manifestazione principale, quest’anno, si svolge con il Patrocinio di Roma Capitale, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio.

“Nonostante la recrudescenza del fenomeno infortunistico che pesa sul Paese, è un fatto che oggi la sicurezza nei luoghi di lavoro non riceva la giusta considerazione, mentre dovrebbe essere per ciascuno di noi un valore imprescindibile ed una priorità - dichiara il Presidente ANMIL di Arezzo, Mirko Marinelli - e questa Giornata è l’occasione per sensibilizzare un’azione comune e un patto trasversale a tutte le forze politiche”.