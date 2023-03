Florida, preside si dimette per aver mostrato il David di Michelangelo agli studenti: “È pornografia”

David di Michelangelo

Firenze, 24 marzo 2023 – Storie dell’altro mondo. In Florida, Stati Uniti d’America, una preside è stata costretta a lasciare il lavoro perché alcuni genitori si sono lamentati del fatto che durante una lezione di storia dell’arte rinascimentale è stato fatto vedere ai propri figli, studenti di prima media, il David di Michelangelo. A detta di qualche genitore adirato, quel capolavoro è “pornografia”.

La vicenda è stata raccontata oggi dal New York Post che riporta e cita un articolo del Tallahassee Democrat. La dirigente Hope Carrasquilla della Tallahassee Classical School si è dimessa questa settimana dopo le proteste di alcuni genitori per quella lezione e – riferisce la dirigente stessa – dopo le pressioni del consiglio della scuola.

Secondo quanto riportato dal New York Post tre genitori si sarebbero lamentati di quella lezione di storia dell’arte rinascimentale fatta vedere ai loro figli. Due genitori hanno detto che volevano essere informati della lezione prima che avesse luogo e un altro genitore l'ha definita espressamente “pornografica”, ha detto Carrasquilla.

La dirigente scolastica ha riferito di quanto accaduto anche all’HuffPost. Nell’articolo, la preside ha parlato di un “genitore sconvolto” secondo il quale “suo figlio non avrebbe dovuto vedere quelle opere d’arte”. Sì perché oltre al David, è stata mostrata agli studenti anche la Creazione di Adamo. E anche in questo caso il nudo presente nell’affresco di Michelangelo è stato ritenuto “inadatto” a una lezione per studenti di prima media.

Barney Bishop, presidente del consiglio scolastico, ha confermato l’ultimatum rivolto alla preside. Ma a detta di Bishop, quella lezione di arte rinascimentale sarebbe stato solo l’ultimo dei problemi con la dirigente Carrasquilla, ma non ha spiegato cos’altro sarebbe successo.

In base a una regola della scuola, approvata il mese scorso, i genitori devono essere avvisati con almeno due settimane d’anticipo prima di insegnare qualsiasi cosa che possa essere “potenzialmente controverso” per gli studenti. Così ha affermato il presidente del consiglio scolastico Bishop.

Carrasquilla dunque è ora senza lavoro. “Mi rattrista – questo il suo commento al New York Post – che il mio tempo qui sia dovuto finire in questo modo”.