Dal progetto intergenerazionale CuciAmo di Miniconf, le donazioni

Arezzo, 7 febbraio 2025 – Dal progetto CuciAmo di Miniconf, al coinvolgimento dei bambini della scuola primaria di San Piero in Frassino (AR), fino al sostegno al Canile Intercomunale di San Piero in Frassino.

Un unico filo che ha legato l’impegno per “cucire insieme” le diverse generazioni presenti in azienda, il supporto allo sviluppo della manualità di bambini e bambine e la solidarietà verso una struttura del territorio.

In Miniconf, un’azienda che ha già superato il cinquantesimo anno di vita, sono rappresentate tutte le fasce di età, dai boomer alla generazione Z. Da qui è emersa la necessità di far incontrare interessi e idee, attraverso un progetto chiamato CuciAmo. Si tratta di una sorta di un’Academy speciale, in cui una delle sarte Miniconf insegna a cucire a colleghi di altri dipartimenti, creando l’opportunità di condividere tempo a valore, pensieri e parole. Tutto con stoffe e scarti che altrimenti andrebbero conferiti e smaltiti.

La sarta Cecilia Babbini, al motto “Non perdere mai il filo per cucire il tuo futuro”, ha consegnato ago e filo a quattro gruppi di colleghe e colleghi che hanno dato vita a bellissime shopper.

Queste poi, sono state affidate nelle mani delle bambine e dei bambini della scuola primaria di Ortignano Raggiolo - scuola che da tempo ha con Miniconf un legame speciale – per renderle uniche.

Sotto la guida esperta dell’artista Sara Lovari i bimbi hanno impreziosito le borse con altri scarti di stoffa e con piccole applicazioni colorate. Tutto il materiale è stato poi venduto in un mercatino che si è tenuto in una festa di paese e il ricavato è stato donato al Canile Intercomunale del Casentino che ha sede proprio a Ortignano Raggiolo.

La donazione è stata ufficialmente consegnata ai responsabili della struttura da una delegazione formata dal Presidente di Miniconf Giovanni Basagni, dal Sindaco Emanuele Ceccherini, da Sara Lovari e dalla referente Miniconf Serena Cocchetti oltre che dalle maestre e dai bambini e bambine della scuola.