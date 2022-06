Covid Toscana 23 giugno: anche oggi oltre 3.000 nuovi contagi

Firenze, 23 giugno 2022 - Anche oggi si ritorna sopra i 3.000 nuovi contagiati dal virus Covid 19 in Toscana. Sono 3.316 i nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana nella giornata di giovedì 23 giugno. Oggi si registra anche un morto, un uomo di 84 anni. In questi giorni la Toscana è una delle regioni in cui è stato riscontrato il rialzo più brusco dei positivi. Quasi quattromila quelli del 21 giugno, primo giorno d'estate.

"Over 80 e fragili, correte a fare la quarta dose"

Il quadro della situazione

In Toscana sono 1.186.243 i casi di positività al Coronavirus, 3.316 in più rispetto a ieri (635 confermati con tampone molecolare e 2.681 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.139.643 (96,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.883 tamponi molecolari e 11.613 tamponi antigenici rapidi, di questi il 24,6% è risultato positivo.

Tamponi e tasso di positività

I nuovi casi positivi sono dunque 3.316, su un totale di 13.496 test di cui 1.883 tamponi molecolari e 11.613 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi di oggi in Toscana è del 24,57% (76,2% sulle prime diagnosi).

Età media

L'età media dei 3.316 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (9% ha meno di 20 anni, 26% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 24% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

I casi sul territorio

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (635 confermati con tampone molecolare e 2.681 da test rapido antigenico). Sono 329.499 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.035 in più rispetto a ieri), 80.789 a Prato (170 in più), 94.719 a Pistoia (233 in più), 58.191 a Massa (142 in più), 124.451 a Lucca (318 in più), 137.495 a Pisa (430 in più), 105.728 a Livorno (291 in più), 107.695 ad Arezzo (305 in più), 83.666 a Siena (230 in più), 63.455 a Grosseto (162 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

In isolamento

Complessivamente, 36.155 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (2.406 in più rispetto a ieri, più 7,1%).

I ricoveri

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 296 (stabili rispetto a ieri), 9 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

I guariti

Le persone complessivamente guarite sono 1.139.643 (909 in più rispetto a ieri, più 0,1%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 1.139.643 (909 in più rispetto a ieri, più 0,1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

I decessi

Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 84 anni. Relativamente alla provincia di residenza, la persona deceduta è di Arezzo.