Covid Toscana 4 aprile, 1.640 nuovi contagi. I decessi sono 22

Firenze, 4 aprile 2022 - Covid-19, i dati dei contagi registrati per oggi, 4 aprile, dalla Regione Toscana sono 1.640 in più rispetto a ieri quando i contagi erano 3882 a fronte di 25.959 test effettuati.

Il quadro generale

In Toscana sono 999.397 i casi di positività al Coronavirus, 1.640 in più rispetto a ieri (669 confermati con tampone molecolare e 971 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 941.044 (94,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 4.171 tamponi molecolari e 6.899 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,8% è risultato positivo. Sono invece 3.277 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 50% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 48.807, -3,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 934 (43 in più rispetto a ieri), di cui 43 in terapia intensiva (7 in più). Oggi si registrano 22 nuovi decessi: 11 uomini e 11 donne con un'età media di 80,7 anni.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale sono 8.826.994 i vaccini somministrati in Toscana.

La mappa del contagio

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (669 confermati con tampone molecolare e 971 da test rapido antigenico). Sono 281.269 i casi complessivi ad oggi a Firenze (355 in più rispetto a ieri), 70.523 a Prato (76 in più), 80.682 a Pistoia (139 in più), 47.846 a Massa (101 in più), 105.273 a Lucca (196 in più), 113.834 a Pisa (133 in più), 87.043 a Livorno (213 in più), 91.893 ad Arezzo (136 in più), 68.460 a Siena (139 in più), 52.019 a Grosseto (152 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Le province di notifica con il tasso più alto sono Firenze con 28.171 casi x100.000 abitanti, Pistoia con 27.798, Lucca con 27.418, la più bassa Grosseto con 23.879.



​In isolamento

Complessivamente, 47.873 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.917 in meno rispetto a ieri, meno 3,9%).

I ricoveri

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 934 (43 in più rispetto a ieri, più 4,8%), 43 in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri, più 19,4%).

I decessi

Oggi si registrano 22 nuovi decessi: 11 uomini e 11 donne con un'età media di 80,7 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 9 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Lucca, 2 a Pisa, 1 a Arezzo, 4 a Siena, 2 a Grosseto.

​Le guarigioni

Le persone complessivamente guarite sono 941.044 (3.492 in più rispetto a ieri, più 0,4%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 941.044 (3.492 in più rispetto a ieri, più 0,4%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

