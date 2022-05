Covid Toscana, come circola il virus nei comuni

Firenze, 29 maggio 2022 - La cartina della Toscana comincia a diventare più piacevole da osservare: i comuni (vedi foto) in bianco non hanno registrato nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, quelli verdi comunque un numero molto contenuto e sono pochi e sempre meno i comuni rossi o arancioni. La mappa serve a spiegare la circolazione del coronavirus in Toscana: il calcolo è basato sui nuovi positivi individuati nell'ultimo giorno e parametrati a 100mila abitanti, così da spiegare quanto pesi un certo numero di positivi registrato in un comune in rapporto alla popolazione.

LA TABELLA

Nell'ultimo giorno i tassi di incidenza più alti sono stati quelli di Trequanda (Siena) con 166 (due casi su 1.200 abitanti), Villa Collemandina (Lucca) con 157 (due casi su 1.266 abitanti) e Chiusi della Verna (Arezzo) con 156 (tre casi su 1.911 abitanti).

Nella zona nord ovest (province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa) ci sono poi altri tre comuni sopra quota cento: Marciana (143 di tasso di incidenza), Peccioli (Pisa) con 129 e Vagli Sotto (Lucca) con 114 nuovi casi ogni centomila abitanti.

Nella zona sud est (Arezzo, Grosseto e Siena) sopra i cento nuovi casi ogni 100mila abitanti ci sono anche Santa Fiora (Grosseto) a 120 e Radicondoli (Siena) con 109.

Nessun comune sopra cento invece nella zona centro (Firenze, Pistoia e Prato): qui il più alto tasso di incidenza giornaliero ogni centomila abitanti è a Gambassi Terme (Firenze) con 62 (tre casi su 4.800 abitanti), davanti a Rignano sull'Arno (Firenze) con 57 e Montaione (Firenze) con 56.

Tra i capoluoghi di provincia ecco la situazione in ordine decrescente: Livorno 29, Pisa 24, Grosseto 23, Lucca 22, Siena 22, Pistoia 22, Firenze 20, Prato e Arezzo 16, Massa Carrara 14.