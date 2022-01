Firenze, 23 gennaio 2022 - Casale Marittimo, in provincia di Pisa è il comune in Toscana con il tasso di contagi giornalieri per centomila abitanti più alto. Su una popolazione di 1.068 abitanti registra 8 casi con un tasso giornaliero per 100.000 mila abitanti di 750. Seguono Sestino, in provincia di Arezzo, e San Godenzo, in provincia di Firenze.

Il tasso di contagi giornalieri su centomila abitanti è un dato che aiuta a capire se i nuovi positivi registrati in un comune nelle ultime 24 ore si debbano considerare tanti o pochi e quanto impattano dunque sulla popolazione. Una fotografia di come circola il virus nella regione. Ecco in dettaglio i dati giornalieri a livello provinciale e per comune diffusi dalla Regione Toscana.

I dati a livello provinciale

Firenze 330 (tasso giornaliero per 100.000 abitanti) (3.254 nuovi casi)

Livorno 329 (1.087 nuovi casi)

Pistoia 316 (919 nuovi casi)

Pisa 294 (1.227 nuovi casi)

Prato 270 (692 nuovi casi)

Lucca 290 (1.104 nuovi casi)

Arezzo 287 (968 nuovi casi)

Grosseto 307 (673 nuovi casi)

Siena 215 (569 nuovi casi)

Massa-Carrara 216 (411 nuovi casi)

I dati per comune

Zona Toscana Centro

Nell'area delle province di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla Zona del Cuoio pisana) il comune dove il virus ha corso di più nelle ultime 24 ore è San Godenzo, a quota 554, con 6 nuovi contagi nelle 24 ore. Scendono i tassi giornalieri per centomila abitanti in questa parte di Toscana. Sopra quota 500 troviamo Castelfranco (549, con 95 nuovi contagi nelle ultime 24 ore), in provincia di Pisa, Cerreto Guidi (493, con 53 nuovi contagi), in provincia di Firenze.

Zona Toscana Nord Ovest

Nella Toscana nord occidentale, che comprende le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, tranne la Zona del Cuoio, oltre al primo posto toscano di Casale Marittimo per tasso di incidenza, pari a 749, segue, Comano in provincia di Massa Carrara co un tasso a quota 747

Zona Toscana Sud Est

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, il virus continua a correre a Sestinoi, in provincia di Arezzo, con un tasso di 650, dovuto a 8 nuovi positivi nelle 24 ore, su una popolazione di 1230 abitanti. Seguono due comuni maremmani, Pitigliano e Sorano.

I comuni capoluogo

Livorno 369 (577 nuovi casi)

Firenze 338 (1.218 nuovi casi)

Pistoia 274 (248 nuovi casi)

Grosseto 324 (265 nuovi casi)

Prato 273 (530 nuovi casi)

Lucca 325 (289 nuovi casi)

Pisa 226 (202 nuovi casi)

Siena 178 (97 nuovi casi)

Arezzo 297 (291 nuovi casi)

Massa 219 (147 nuovi casi)

Carrara 215 (131 nuovi casi)