Firenze, 7 gennaio 2021 - Il tasso di incidenza ogni centomila abitanti spiega se il numero di positivi individuati nelle ultime 24 ore in un comune sia da considerare "pesante" o meno. Perché ovviamente una manciata di casi ha un rilievo diverso sui 200mila abitanti di Prato o sui 500 di Sassetta. Ecco perché la Regione Toscana fornisce questo dato, che al di là dei tecnicismi aiuta a individuare la corsa del virus sul territorio regionale.

LA TABELLA CON TUTTI I COMUNI

I capoluoghi di provincia

A parte Firenze il resto dei capoluoghi di provincia in Toscana ha numeri abbastanza omogenei. Il tasso di incidenza di Firenze è 324, gli altri sono tutti sotto 200: Grosseto 195, Prato 185, Livorno 175, Pisa 172, Pistoia 169, Siena 165, Lucca 142, Arezzo 138, Massa Carrara 122.

I comuni

Il dato peggiore delle ultime 24 ore è quello di Pitigliano (Grosseto), incidenza di 649 ogni centomila abitanti, frutto di 24 casi su una popolazione di meno di 4mila anime. Poi c'è un comune della zona Asl Toscana Centro: Gambassi Terme (Firenze), con 538 a causa di 26 casi su poco meno di 5mila abitanti. Segue Santa Fiora (Grosseto) con 483, 12 casi su 2.400 abitanti.

Il comune con l'incidenza più leggera tra quelli che hanno avuto almeno un positivo è Montalcino (Siena), un solo caso e un tasso di 17.

Zona centro

Fanno parte della città metripolitana di Firenze i primi 14 comuni per peggior incidenza dei contagi ogni centomila abitanti: purtroppo si tratta non solo di piccole realtà ma di centri importanti e del capoluogo stesso, ecco perché la provincia di Firenze oggi è quella con il tasso peggiore: numeri alti in valore assoluto e anche in proporzione. Infatti dopo Gambassi ci sono Scandicci (217 casi, incidenza di 482), Capraia e Limite (32 casi, incidenza 407), Sesto Fiorentino (193 casi, incidenza 395), Calenzano (69 casi, incidenza 381), Firenze (1356 casi, 376 di incidenza).

In provincia di Pistoia i dati peggiori sono nel comune di Abetone Cutigliano (6 casi, incidenza 300) e poi a Montale, Agliana, Monsummano Terme, Lamporecchio, Chiesina Uzzanese. In provincia di Prato invece il dato più alto è a Poggio a Caiano (28 casi, incidenza 284), poi Montemurlo, Carmignano e Prato città (353 casi, 182 di incidenza).

Zona nord ovest

Nella zona nord ovest (province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno) il dato più alto è di Volterra (Pisa) con 41 casi e 417 di tasso, sempre nel Pisano seguono i comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Santa Luce e Pomarance.

In provincia di Massa Carrara incidenza alta a Casola in Lunigiana (3 casi, 306 di tasso), poi seguono Podenzana, Carrara e Pontremoli.

Spazio a Livorno: qui il dato più alto è all'Isola d'Elba, a Portoferraio, con 3 casi e 285 di incidenza. Poi ci sono Cecina (75 casi, 269 di incidenza) e Rosignano Marittimo (77 casi e 255 di incidenza).

In provincia di Lucca la "maglia nera" va a Camporgiano con 6 casi e 289 di incidenza ogni centomila abitanti, seguono Pescaglia, Bagni di Lucca e Sillano Giuncugnano.

Zona sud est

Nella zona sud est (province di Arezzo, Grosseto e Siena) Pitigliano ha il dato peggiore di tutta la regione. In provincia di Grosseto segue Santa Fiora con 12 casi e un'incidenza di 483, Arcidosso (17 casi, 395 di tasso) e Castel del Piano.

In provincia di Arezzo tasso elevato a Ortignano Raggiolo (4 casi, 472 di incidenza) poi Badia Tedalda, Montemignaio. In provincia di Siena l'incidenza peggiore è a Sinalunga, con 52 casi e 422 di tasso, poi Torrita con 26 casi e 368 di tasso e Radda in Chianti con 5 casi e 335 di tasso.