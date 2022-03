Covid Toscana, i dati del 7 marzo: risale il tasso di positività

Articolo : Covid e profughi dall'Ucraina, Giani: "In Toscana vaccino e tampone per tutti"

Firenze, 7 marzo 2022 - I nuovi casi positivi al Covid in Toscana sono 1.420, a fronte di pochi tamponi: appena 9.851, di cui circa 4.500 molecolari e 5.300 test rapidi. Il tasso di positività è del 14,4%, che sale al 47,3% rispetto alle prime diagnosi (esclusi cioè secondi e successivi tamponi di controllo). Un rimbalzo deciso: lunedì scorso la percentuale era del 39,7%. Ma il rallentamento nel calo dei contagi si registra non solo in Toscana: è più marcato nelle confinanti Liguria e Umbria, dove addirittura c'è una lieve risalita. Un effetto che probabilmente è dovuto a un eccessivo lassismo rispetto alle misure anticovid: tra le notizie della guerra che hanno quasi cancellato la pandemia dai media (quando invece il virus circola ancora con insistenza) e la sensazione che da questa ondata siamo quasi fuori c'è una certa distrazione e il coronavirus ne approfitta. Perché il virus circola eccome: anche ieri una persona su due fra chi fatto un tampone è risultata positiva.

A BREVE IL BOLLETTINO COMPLETO

LEGGI ANCHE:

I casi provincia per provincia

I positivi al Covid sono 254.310 i casi complessivi ad oggi a Firenze (250 in più rispetto a ieri), 65.515 a Prato (47 in più), 72.953 a Pistoia (56 in più), 40.391 a Massa Carrara (105 in più), 88.346 a Lucca (189 in più), 99.980 a Pisa (150 in più), 74.229 a Livorno (184 in più), 78.714 ad Arezzo (128 in più), 56.484 a Siena (177 in più), 21.114 a Grosseto (134 in più).

I grafici CovidStat/Infn: