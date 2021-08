Roma, 20 agosto 2021 - Sono 7.224 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Il numero varia di poche decine di casi dal giorno precedente, quando erano stati 7.260 i positivi. In calo le vittime, 49 in un giorno rispetto alle 55 di ieri.

Sono stati effettuati 220.656 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus, più dei 206.531 del 19 agosto. Grazie al maggior numero di test il tasso di positività cala al 3,27%. Ieri era al 3,5%.

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 3.692 (ieri 3.627), con un aumento di 65 persone, mentre sono 455 i ricoverati in terapia intensiva (-5 rispetto a ieri), con 26 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.211.080 i guariti (+6.211 ) e 131.462 gli attualmente positivi (+960)