Firenze, 10 gennaio 2022 - L'aumento esponenziale dei contagi delle ultime settimane coinvolge sempre di più i servizi. Non solo i trasporti, con centinaia di lavoratori del settore in isolamento, ma anche i supermercati. Niente di particolarmente preoccupante per fortuna: non c'è da fare la corsa alla spesa, grazie al cielo, ma ci sono aziende che stanno attuando piani per ridurre i disagi.

E' il caso della Unicoop Firenze: "In questi giorni - si legge in una nota della cooperativa - qualche piccolo disagio può verificarsi nei punti vendita Unicoop Firenze ma siamo impegnati per limitare l'impatto delle assenze degli addetti e dei ritardi nella logistica".

Due, infatti, gli ordini di problemi che si stanno verificando in questo periodo nel mondo della grande distribuzione e in Unicoop Firenze: da un lato il personale dei punti vendita registra delle assenze, in linea con l'incidenza di quarantene e contagi che sono aumentati in tutta la popolazione, dall'altra le stesse dinamiche riguardano i lavoratori della logistica, con conseguenti ritardi nelle consegne e nelle forniture. "Questo, ad ogni modo, non condiziona in modo pesante l'attività nei punti vendita, che prosegue sulla linea ordinaria grazie all'impegno della Cooperativa".

“La grandissima mole di contagi registrati negli ultimi giorni condiziona tutti i settori, compresa la grande distribuzione. Nonostante diverse assenze, Unicoop Firenze garantisce tutte le attività nei suoi punti vendita, con l'operatività di tutti i reparti. Si potrà notare una diminuzione degli approvvigionamenti di alcuni settori specifici, dovuta alle difficoltà della logistica, che risente a sua volta della minore disponibilità di operatori" fanno sapere da Unicoop Firenze.