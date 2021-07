Firenze, 2 luglio 2021 - "In Toscana le prenotazioni già fissate a luglio per vaccinarsi contro il Covid saranno garantite ma al momento non si potranno fissare nuovi appuntamenti. Lo ha spiegato Eugenio Giani, presidente della Toscana, regione che nelle ultime 24 ore ha contato 58 nuovi contagi, un decesso e un nuovo calo dei ricoveri, attualmente in totale 101. Rispetto a una settimana fa i casi giornalieri sono aumentati: il 25 giugno erano 42. «Abbiamo garantito che nessuno in Toscana, a differenza di altre regioni, abbia visto slittare la propria prenotazione del mese di luglio. È evidente che questo sta nel rapporto che ho con il generale Figliuolo e nelle rassicurazioni che vi avevo prospettato già una quindicina di giorni fa. Avevo visto che c'erano dubbi su questo, oggi ufficialmente possiamo fugare ogni dubbio: noi consentiamo a tutti i toscani che hanno prenotato nel mese di luglio di vivere la propria vaccinazione». Quanto alle nuove prenotazioni «apriremo il portale - ha aggiunto - quando vedremo che non saremo più in una situazione 'full' come oggi, ma vediamo che ci sono degli spazi perché qualcuno possa anticipare o modificare la propria situazione. Per ora chiediamo a tutti di avere pazienza perché con questo meccanismo abbiamo garantito di non dover far slittare dosi che erano state prenotate per luglio». Sulla questione è intervenuto anche l'assessore toscano alla salute, Simone Bezzini, che ha spiegato: «Mi auguro ci siano le forniture di vaccini e le adesioni alla campagna vaccinale, come Regione Toscana siamo pronti a vaccinare entro fine settembre tra il 70 e l'80 per cento della popolazione, almeno con una dose». «Nei prossimi 7 o 8 giorni - ha aggiunto - riapriremo il portale per le prenotazioni per agosto e settembre».

