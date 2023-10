Arezzo, 2 ottobre 2023 – Costituito il Circolo di lettura a Civitella. La Giunta comunale di Civitella in Val di Chiana, accertato il valore culturale ed educativo dell’iniziativa, ne ha infatti deliberato la sua costituzione. Il Circolo di lettura si riunirà ogni primo venerdì del mese e le attività si svolgeranno presso i locali della Biblioteca comunale, situata in Corso Italia 1 a Badia al Pino.

Nelle Linee programmatiche anni 2021/2026, approvate con delibera di Consiglio comunale del dicembre 2021, sono infatti state previste iniziative di promozione della lettura.

“Per l’Amministrazione comunale di Civitella – spiegano il Sindaco Andrea Tavarnesi e l’Assessore alla Cultura Claudia Del Tongo – l’attività di divulgazione della cultura letteraria è ritenuta una delle azioni strategiche in ambito culturale, in quanto di rilevante interesse pubblico. È stata pertanto rilevata la necessità di costituire tale circolo per valorizzare la lettura come forma di esperienza condivisa, nel rispetto degli interessi, giudizi e preferenze”.

Il circolo di lettura è costituito da un gruppo di persone che si ritrovano per parlare e discutere insieme dei libri che hanno letto, per scoprire punti di vista diversi, per condividere il piacere della lettura.

Il circolo risponde all’esigenza di coltivare letture dedicate a un autore, un genere o ad argomenti specifici, è aperto a tutti, lettrici e lettori adulti, appartenenti a tutte le età, valorizza la lettura e la discussione come strumento di apertura agli altri e di dialogo tra diverse visioni e scritture del mondo.

Per la discussione nel Circolo di lettura è previsto il facilitatore, che ha una funzione essenzialmente metodologica e fornisce al gruppo spunti e strumenti utili per la discussione.

Il libro o i libri scelti vengono proposti esprimendo la volontà manifestata dai diversi componenti il gruppo, se necessario anche attraverso una votazione.

All’interno del circolo ciascuno legge in proprio il libro o i libri scelti e poi, nel corso dell’incontro comune, si avvia la discussione. Possono essere, comunque, realizzate letture collettive ad alta voce all’interno del gruppo.

Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca comunale, tel. 0575/445303, mail: [email protected].