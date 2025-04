Arezzo, 24 aprile 2025 – Cortona, volge alla conclusione un'altra stagione di corsi Afa. Il bilancio del programma

I benefici dell'attività fisica adattata, Valdichiana aretina seconda a livello regionale per partecipazione e coinvolgimento. Lupetti e Spensierati «Qui 12 punti di erogazione dei corsi, grazie a tutti gli operatori»

Sono in conclusione i corsi di attività fisica adattata nei cinque Comuni della Zona distretto della Valdichiana aretina e promossi dell'Azienda Usl Toscana sud est. Nei giorni scorsi, durante un incontro organizzato all'ospedale di Fratta, l'Asl Tse, in collaborazione con le amministrazioni comunali della Valdichiana, ha fatto il punto con le varie realtà coinvolte, ovvero con i vari «provider», che organizzano i corsi Afa, con gli istruttori e con i medici di medicina generale.

Secondo i dati illustrati durante l’incontro, la Valdichiana aretina mostra le migliori performance di adesione in provincia di Arezzo ed è seconda a livello regionale solo alla zona empolese. I risultati sono dovuti al buon collegamento fra l’unità operativa di Riabilitazione Funzionale, la medicina generale, le amministrazioni comunali (tutte aderiscono ai progetti Afa), provider e istruttori Afa. I partecipanti possono essere individuati dai medici di medicina generale e/o dagli specialisti sulla base del loro stato di salute. Nel loro arruolamento, rivestono un ruolo importante anche i centri di riabilitazione che possono avviare le persone in carico verso i corsi Afa, insieme ai servizi sanitari territoriali che agiscono nell’ambito delle azioni di educazione alla salute.

«Sono dodici i punti di erogazione nel territorio cortonese - dichiara l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Cortona Lucia Lupetti - segno che queste attività sono realmente accessibili per le persone. Il fatto di avere la possibilità di frequentare un corso vicino a casa è essenziale per la popolazione di riferimento. Fondamentale è pertanto il supporto del tessuto associativo cortonese che contribuisce alla realizzazione di numerose sedi ove è possibile partecipare a corsi Afa, il un ringraziamento va a tutti gli operatori».

«Le palestre comunali, le sale polivalenti e la piscina comunale, insomma tutte le realtà del nostro vasto territorio sono coinvolte in questa pratica che ha lo scopo di migliorare l’invecchiamento delle persone - spiega l’assessore alla Sanità e allo Sport del Comune di Cortona, Silvia Spensierati - ringraziamo Asl Tse per il supporto del personale delle professioni della riabilitazione e tutte le associazioni che hanno reso possibile organizzare le attività a Cortona centro storico, Camucia (sede Auser, Centro sociale e Piscina comunale), Centoia, Fratta, Mercatale, Ossaia, Pergo, Tavarnelle e Terontola».

«Grazie alla stretta sinergia tra tutti gli attori che sviluppano questa importante attività socio sanitaria, sono stati raggiunti ottimi risultati in termine di partecipazione, nel territorio della Valdichiana aretina – evidenzia Stefano Zucchini, direttore dell’Uop Riabilitazione funzionale della zona distretto, struttura afferente al Dipartimento delle professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione dell’Asl Toscana sud est, diretto dalla dottoressa Daniela Cardelli – Nel secondo semestre del 2024 abbiamo raggiunto una partecipazione di 711 persone a 43 corsi erogati. Il 24 maggio è, inoltre, in programma un evento in stile «Afa day» a Tavarnelle di Cortona, una giornata dedicata ai corretti stili di vita e all’importanza dell’attività fisica adattata».