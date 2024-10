Arezzo, 9 ottobre 2024 – Cortona, syrah e pasta al fumo: le specialità culinarie sbarcano nella Tv Usa Grazie all’intervento di Simone Lucarini titolare di un ristorante a Carmel Un momento di valorizzazione della cucina italiana, ma in particolare di alcune tipicità cortonesi è avvenuto durante «Be our Guest» trasmissione televisiva americana su «Fox 59», grazie ad un approfondimento con Simone Lucarini, ristoratore cortonese da anni titolare del locale «Cortona Italian Cuisine and Wine Bar» nell’Indiana. Lucarini è uno fra i capofila del progetto di gemellaggio fra la città di Carmel e Cortona, la sua partecipazione a questa popolare trasmissione televisiva è stata utile per la promozione di alcuni prodotti tipici cortonesi. Nella tavolata imbandita spiccava infatti un piatto di pasta al fumo, la celebre ricetta che Lucarini ha associato al compianto ristoratore cortonese Sante Cenci. Immancabile una bottiglia di Syrah per accompagnare il pasto, insieme ad altre specialità più familiari al palato Usa. «Simone Lucarini ha portato il nome di Cortona oltreoceano - dichiara l’assessore al Turismo, Francesco Attesti - È anche grazie a persone come lui che la nostra città è popolare nel mondo. Con gli amici di Carmel a fine ottobre realizzeremo una convention internazionale a Cortona sul tema della sostenibilità delle città, grazie alla collaborazione di Michael Mehaffy e dell’ex sindaco di Carmel James Brainard. Rinnoveremo così la collaborazione nell’ambito del gemellaggio anche ospitando alcuni artisti dell’Indiana nella nostra città»