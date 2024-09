Arezzo, 25 setembre 2024 – Cortona, presentato il piano dei lavori Centria: 6 milioni di investimenti sul territorio

Estensione delle reti del metano a Centoia, Fratticciola e Pergo. A Pietraia, oltre al gas, anche l’acquedotto grazie alla sinergia con Nuove Acque

Presentato il piano di investimenti di Centria, il sindaco di Cortona Luciano Meoni ha incontrato il presidente Roberto Rappuoli e i responsabili dell’area tecnica della società di distribuzione del metano del Gruppo Estra. Secondo quanto riportato nel programma, nel biennio 2024/25 per il territorio cortonese, sono previsti circa 6 milioni di euro di investimenti. La parte più consistente riguarda i lavori per l’estensione della rete del metano verso Centoia, Fratticciola e Pergo pari a 3,6 milioni di euro. L’altra opera riguarda l’estensione delle reti idriche e del metano a Pietraia e prevede un investimento congiunto da parte di Centria e Nuove Acque. L’importo ammonta a oltre 2,2 milioni suddiviso rispettivamente fra le due società in 1,3 milioni e 900mila euro. Prima del via dei lavori, il piano per l’estensione delle reti dovrà adesso passare per le autorizzazioni degli enti competenti. I lavori per la metanizzazione delle frazioni di Centoia, Fratticciola, Pergo e Pietraia nel Comune di Cortona sono in fase di affidamento e partiranno entro il 2024 per concludersi nel 2025. I lavori prevedono la realizzazione di 20,5 km di nuove reti gas metano con la possibilità di servire circa 390 nuovi Pdr e la realizzazione di circa 5 km di nuovo acquedotto. È prevista l’applicazione di una tariffa “costo zero” a tutte le richieste sulla rete di gas naturale servita da Centria, per l’esecuzione di un nuovo allacciamento, interrato e/o aereo compreso modifiche e spostamenti, fino al diametro Dn 90 mm. compreso e per una lunghezza massima pari a ml. 20 dalla condotta principale. «Accolgo con soddisfazione questo piano di investimenti - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - è così che andiamo a portare dei servizi pubblici verso centri abitati finora non forniti. Proseguiamo l’opera voluta da questa Amministrazione di estendere le reti del metano e dell’acqua in sinergia con le aziende pubbliche direttamente interessate. Dopo Fossa del Lupo e dopo quanto previsto per Creti, anche le esigenze di altre quattro importanti frazioni verranno soddisfatte. Ringrazio le società Centria e Nuove Acque per l’impegno profuso e per le risorse impiegate a beneficio della popolazione e delle imprese cortonesi. Da parte nostra garantisco la più ampia collaborazione al fine di agevolare la partenza dei lavori». «Centria è una società che gestisce un servizio pubblico essenziale – dichiara il presidente di Centria, Roberto Rappuoli - che ha contribuito allo sviluppo economico e al benessere dei territori e delle comunità, dato che la metanizzazione ha sostenuto, in tutta Italia, il boom economico e la crescita industriale. Con la campagna sugli allacciamenti gratuiti, la società afferma ulteriormente il proprio ruolo e si attesta fra le poche aziende di distribuzione che hanno deciso di operare in tal senso. Un modo concreto di dimostrare la propria responsabilità sociale d’impresa».