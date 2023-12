Cortona, partiti i lavori per la nuova casa del volontariato di Camucia

Arezzo, 14 dicembre 2023 – Sono partiti i lavori per la messa a norma e la riqualificazione dell’immobile ex Telecom di via di Murata a Camucia. L’Amministrazione comunale ha messo a disposizione 200mila euro per gli interventi, a partire dalla bonifica della pavimentazione in linoleum (contenente amianto).

A seguire, i lavori riguarderanno il rifacimento dei bagni e la realizzazione di un servizio sanitario accessibile ai diversamente abili, saranno quindi rifatti gli impianti elettrico ed idrico. La struttura è disposta su due piani per circa 450 metri quadrati complessivi, organizzati in sei locali al pian terreno e 3 locali al piano superiore.

«Come annunciato nel programma elettorale - dichiara il sindaco Luciano Meoni - l’obiettivo è quello di offrire l’opportunità di locazione degli ambienti interni alle associazioni di volontariato, pertanto verrà attivata prossimamente una manifestazione di interesse per valutare le proposte progettuali. La struttura che è stata acquisita con una convenzione del tipo «rent to buy», dopo un’attenta valutazione, si è reso necessario un intervento risolutivo rispetto alla presenza di amianto. Proseguiremo successivamente il ripristino dei locali interni e l’adeguamento degli impianti. Questa in futuro sarà la casa del volontariato, questo progetto porterà migliori sinergia fra gli attori sociali e quindi una migliore risposta al territorio».