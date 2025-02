Arezzo,14 febbraio 2025 – Cortona, nuove risorse per la Fortezza di Girifalco: 240mila euro dal bando Città murate

Finanziato il progetto dell’associazione Onthemove presentato dal Comune di Cortona

Sono in arrivo nuove risorse per la riqualificazione della Fortezza del Girifalco di Cortona. Grazie al progetto dell’associazione Onthemove e all’azione dell’Amministrazione comunale è stato possibile ottenere un finanziamento dal bando Città murate della Regione Toscana. L’intervento prevede il restauro della copertura e delle facciate del «Mastio Centrale», del lato esterno del muro perimetrale del cortile centrale, degli spazi e camminamenti interni (al momento chiusi al pubblico) che portano al Bastione San Giusto partendo dal «Corpo di Guardia» (lato sud) e dal camminamento ovest, con relativo potenziamento dei percorsi per persone con disabilità, mediante la realizzazione di opere volte al superamento delle barriere architettoniche.

Questi interventi, oltre ad aprire al pubblico nuovi ambienti e a ottenere una migliore accessibilità della struttura, consentiranno di risolvere alcune criticità e quindi di potenziare la possibilità di ospitare attività culturali ed esposizioni. Il contributo regionale assegnato al Comune di Cortona è di 240mila euro a cui si assommerà un finanziamento diretto del Comune pari al 20%.

«Voglio ringraziare l’associazione Onthemove che sta portando avanti un’opera di progettazione fondamentale per la Fortezza del Girifalco - dichiara il sindaco Luciano Meoni - grazie alla sinergia con l’Ufficio Tecnico riusciamo ad intercettare importanti finanziamenti per valorizzare il patrimonio storico e culturale di Cortona. Finalmente la Regione Toscana torna a riconoscere la bontà della progettualità delle proposte che vengono da Cortona».

«Finalmente arrivano delle risorse utili a risolvere alcune criticità strutturali come quelle della copertura - dichiara il presidente dell’associazione Onthemove, gestore della Fortezza di Girifalco, Nicola Tiezzi - ricordiamo che questo è solo il più recente dei finanziamenti ottenuti, basti pensare al primo bando Città murate che ci consentì di ristrutturare gli accessi e le due attività rese possibili dai bandi di Fondazione Cr Firenze per la riapertura dei bastioni di San Giusto e di Sant’Egidio. La progettualità per il miglioramento e la tutela di questo bene prosegue con la collaborazione dell’Amministrazione comunale».