Cortona, il progetto delle nuove sale egizie presentato a TourismA

cortona

Arezzo, 25 marzo 2023 – Presentato a TourismA il nuovo allestimento delle sale egizie del Maec. Il progetto espositivo è stato illustrato venerdì 24 marzo al Salone dell’Archeologia e del Turismo culturale in corso a Firenze da una delegazione cortonese composta dall’assessore alla Cultura Francesco Attesti, dal lucumone dell’Accademia Etrusca Luigi Donati e dal vice Paolo Bruschetti, da Eleonora Sandrelli di Aion Cultura, con la speciale partecipazione di Paolo Giulierini, direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli.

«È stata una bella emozione presentare il progetto di allestimento che andremo presto ad inaugurare - dichiara l’assessore Attesti - con le nuove sale Cortona potrà contare su un nuovo punto di interesse per le famiglie e per le scolaresche all’interno del nostro museo. Grazie alla collaborazione con Aion Cultura ci saranno esperienze e momenti dedicati alla scoperta di questa antica civiltà, con una speciale attenzione per i più piccoli».

I lavori di realizzazione stanno proseguendo al secondo piano di palazzo Casali, l’investimento ammonta a circa 190mila euro di cui il 70% finanziato dalla Regione Toscana. Secondo quanto previsto dal progetto espositivo, prima sala ci sarà un fondale bifacciale con quattro vetrine contenenti i reperti, nella seconda sala ci sarà una teca che accoglierà la descrizione del tema dell’inumazione con l’esposizione di sarcofagi e mummie.