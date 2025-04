Arezzo, 21 aprile 2025 – Cortona, i lavori di riqualificazione del piazzale dell’Eremo de Le Celle

Iniziativa dell’Amministrazione comunale, altri 150mila euro di investimento nel piano della «Città francescana»

Il Comune di Cortona ha approvato il progetto per la riqualificazione del piazzale dell’Eremo francescano de Le Celle. L’obiettivo è quello di mettere in sicurezza e valorizzare il piazzale antistante la chiesa e la rampa di collegamento con la strada comunale.

L’investimento dell’Amministrazione comunale ammonta a 150mila euro e va ad aggiungersi al piano di interventi denominato «Cortona città francescana» che comprende numerose attività di riqualificazione delle strade e degli accessi ai luoghi del Santo.

L’intervento a le Celle prevede la realizzazione di una pavimentazione in pietra serena in modo da uniformare l’intero piazzale e la dotazione di una ringhiera in ferro battuto per il muretto. Le opere prevedono interventi per la facilitazione del deflusso delle acque piovane e tutta una serie di accorgimenti che miglioreranno l’accessibilità dell’area.

«Abbiamo voluto inserire questo ulteriore investimento per sottolineare l’attenzione del Comune ai luoghi legati alle celebrazioni di San Francesco - dichiara il sindaco Luciano Meoni - la nostra città vuole farsi trovare pronta ad accogliere pellegrini e turisti che accorrano in occasione degli 800 anni dalla morte del Santo patrono d’Italia che ha lasciato in questo territorio un’impronta importante. Nell’ambito di questi lavori, nei prossimi giorni partirà la riqualificazione del piazzale di Santa Margherita».