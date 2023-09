Cortona, gli sportelli decentrati sempre più vicini ai cittadini

Arezzo, 7 settembre 2023 – Aumentano i servizi erogati dagli uffici Dec del Comune di Cortona. Gli sportelli decentrati di Camucia, Mercatale e Terontola sono sempre più aggiornati riguardo le informazioni per cittadini e visitatori. Il personale dei Dec è sempre più attivo riguardo gli adempimenti previsti dagli Urp (Uffici relazioni con il pubblico) ed è in grado di offrire risposte di primo livello ai cittadini residenti sulle articolazioni e i servizi della pubblica amministrazione, oltre che di un migliore collegamento con l’infopoint turistico, tramite l’ufficio stampa del Comune.

Relativamente all’informazione istituzionale e a quella relativa agli eventi, gli uffici Dec sono in grado di aggiornare cittadini e visitatori sui canali di comunicazione utilizzati dal Comune. In particolare quella presente sui siti web (www.comunedicortona.it e www.cortonaeventi.it), oppure attraverso le newsletter (quella della comunicazione istituzionale https://www.comunedicortona.it/newsletter e quella dedicata esclusivamente agli eventi) e infine sulle applicazioni per smartphone utilizzate dal Comune: AppIo ( https://io.italia.it/ ) per le comunicazioni istituzionali dedicate alla cittadinanza e la app «We Are Cortona» ( http://www.lookapp.it/panel/mobile/qr/follow/cortona20 ) per informazioni generali su eventi e cose da fare. Dalla prossima settimana tutti gli uffici Dec saranno dotati di QrCode per consentire ai cittadini di scaricare le applicazioni o di iscriversi alle newsletter.

«Da semplici uffici per pratiche anagrafe e protocollo, ora i Dec sono sportelli polifunzionali - spiega l’assessore al Personale, Alessandro Storchi - basti pensare alla loro collocazione centrale nei territori. A Camucia lo sportello si trova nell’immobile della stazione ferroviaria, il nuovo sportello di Terontola è centralissimo a pochi passi dalla stazione Fs, come anche l’importante punto di riferimento di Mercatale che può contare su un servizio che altrimenti costringerebbe la cittadinanza a spostamenti in auto. Di fatto questi sportelli assolvono ad un compito di informazione di prossimità anche nei confronti di turisti e visitatori. Inoltre - continua Storchi - il lavoro dei Dec è particolarmente importante, oltre che per le classiche pratiche di anagrafe e protocollo, anche per la gestione delle identità digitali (Attivazione tessere sanitarie, Cie e Spid), per la consegna dei tesserini venatori e ora anche per l’informazione».