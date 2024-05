Cortona, aperta la Casa del volontariato di Camucia: gli spazi alle associazioni locali

Arezzo, 24 maggio 2024 – Ecco la nuova «Casa del volontariato» di Camucia, la palazzina ex Telecom di via di Murata è stata presentata al pubblico questo venerdì 24 maggio. Numerosi componenti delle associazioni locali hanno potuto ammirare gli ambienti riqualificati.

Il sindaco di Cortona ha ricordato l’investimento sostenuto dall’Amministrazione comunale, insieme alla dirigente dell’Area tecnica, Marica Bruni e ai rappresentanti delle aziende esecutrici dei lavori. Si tratta di un investimento da circa 200mila euro di risorse di bilancio per la messa a norma degli impianti, la riqualificazione dell’immobile, ma soprattutto la bonifica del pavimento precedentemente composto da sostanze con amianto. La Casa del volontariato è così un nuovo polo per le attività sociali nel centro urbano di Camucia, peraltro già utilizzato negli ambienti esterni dall’associazione Vab Cortona per il rimessaggio dei mezzi di Protezione civile.

L’immobile è composto da due piani collegati da scala interna, con una superficie in pianta complessiva a piano terra di 229 metri quadrati in cui sono presenti sei locali un ripostiglio collegati da un disimpegno comune per un gruppo di bagni ed un locale tecnico ad uso centrale termica. Anche al piano primo la superficie complessiva è la stessa di quella al piano inferiore, con 3 locali un bagno ed un ripostiglio collegati da un disimpegno comune.

Dopo l’emanazione del bando per manifestazioni d’interesse, l’Amministrazione Comunale procederà all’assegnazione dei sette locali fra piano terra e primo piano, mentre i restanti spazi resteranno in uso comune agli enti individuati assegnatari.