Cortei degli studenti in Toscana: edilizia scolastica e maturità al centro della protesta

Firenze, 18 febbraio 2022 - Manifestazioni in divers città della Toscana da parte degli studenti delle scuole superiori. I ragazzi hanno fatto diverse rivendicazioni durante i cortei. Tra gli altri punti, hanno chiesto un miglioramento dell'edilizia scolastia. "Molte nostre scuole cadono a pezzi, c'è anche un problema di spazi", hanno detto. E poi c'è la questione dell'esame di maturità. Due anni complicati per la scuola.

Firenze

A Firenze il corteo ha sfilato per il centro affiancato anche dagli operai Gkn, l'azienda di Campi Bisenzio chiusa improvvisamente per delocalizzazioni e che dovrebbe presto riaprire riconvertendosi a azienda del farmaceutico. Gli operai Gkn hanno presenziato alla manifestazione con lo striscione "Insorgiamo" conosciuto in tutta Italia, che molte proteste ha affiancato.

Livorno

Altra manifestazione degli studenti a Livorno. In centinaia sono scesi in piazza in una delle città simbolo delle proteste della scuola di questi giorni. Nelle scorse ore qui gli studenti hanno parlato con un rappresentante del Ministero dell'Istruzione in teleconferenza per spiegare le loro ragioni. A Livorno il corteo si è concluso nella piazza del Comune. Il sindaco Luca Salvetti ha parlato agli studenti. "Sappiamo che sono stati due anni complicati - dice - Siamo con voi e il Comune metterà a disposizione gli spazi per le vostre assemblee generali".