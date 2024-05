Corpus Domini 2024, le processioni in Toscana. Perché si festeggia oggi

Firenze, 30 maggio 2024 – Oggi si celebra il Corpus Domini, importante ricorrenza della Chiesa cattolica che, come ricorda la Diocesi di Massa Marittima-Piombino, “celebra la presenza del Signore Gesù nel sacramento dell’Eucarestia, risale storicamente al XIII secolo, anche se la sua istituzione ufficiale si riferisce al miracolo eucaristico di Bolsena del 1263. Fu papa Urbano IV, con la bolla Transiturus de hoc mundo, che decretò che la festa del Corpo del Signore fosse celebrata ogni anno nella Chiesa”. Il Corpus Domini cade 60 giorni dopo la Pasqua, ma in diverse chiese viene celebrato la prima domenica successiva a tale giorno (che quest’anno è per l’appunto il 30 maggio).

A Firenze l’ultimo Corpus Domini presieduto dal cardinale Giuseppe Betori si tiene alle 20.30 in Cattedrale, al termine la processione si svolgerà in piazza, per poi rientrare per la benedizione conclusiva.

A Empoli stasera alle 21,30 messa in Collegiata, domenica 2 giugno alle 18 la processione nel centro. Il percorso prenderà il via da piazza Farinata degli Uberti e proseguirà in Canto Pretorio, via Leonardo da Vinci, via Verdi, piazza Don Minzoni, via Roma, piazza della Vittoria, via del Giglio e Canto Guelfo per poi concludersi in piazza Farinata degli Uberti.

A Prato stasera alle 21 celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini in piazza Duomo e concelebrata dal clero diocesano. Al termine della messa è prevista la partenza della processione per le vie del centro storico con il Santissimo Sacramento recato da monsignor Nerbini. L’itinerario sarà il seguente: piazza Duomo, via Garibaldi, via Pugliesi, via Cairoli, piazza del Comune, via Cesare Guasti, via Luigi Muzzi, quindi rientro in piazza Duomo. La benedizione eucaristica dal pulpito di Donatello chiuderà la serata.

A Pistoia domenica 2 giugno il vescovo Tardelli presiede la messa in Cattedrale alle 18. Al termine della celebrazione seguirà la processione solenne per le vie del centro. La Processione, che si dirigerà per un momento conclusivo di adorazione alla chiesa di San Bartolomeo Apostolo, seguirà il seguente tragitto: Piazza del Duomo, via Roma, via Panciatichi, corso Silvano Fedi, Via del Can Bianco, Via Palestro, via Filippo Pacini, Via San Bartolomeo. Sono invitati a partecipare, con indosso il saio bianco, i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione quest’anno.

A Lucca giovedì la celebrazione della messa alle 20,30 in Cattedrale e poi processione fino alla chiesa di san Michele in Foro e conclusione con la benedizione eucaristica al popolo di Dio.

A Pisa alle 18 in cattedrale l'arcivescovo presiederà la messa e successivamente guiderà la processione per le vie del Centro.

Nella diocesi apuana sono previste due celebrazioni presiedute dal vescovo Mario. Giovedì 30 maggio alle ore 21 in Cattedrale a Massa ci sarà la celebrazione del Vespro cui seguirà la solenne processione per le strade della città, con arrivo alla parrocchia di san Pio X, mentre domenica 2 giugno a Pontremoli alle ore 18 è prevista la celebrazione solenne della messa in Cattedrale, cui seguirà la processione.

A Siena appuntamento alle 20.15 per la messa nella basilica di S. Francesco presieduta dal cardinale Augusto Paolo Lojudice. A seguire, alle 21.15, partirà la processione eucaristica per le vie di Siena che arriverà fino alla cattedrale.

Nella diocesi di Massa Marittima-Piombino giovedì 30 maggio a Massa Marittima celebrazione in cattedrale presieduta dal vescovo Carlo Ciattini alle 21, segue processione lungo le vie della città e benedizione sul sagrato. Domenica 2 giugno a Piombino celebrazione presieduta dal vescovo Carlo Ciattini nella concattedrale di sant’Antimo, segue processione fino al Rivellino

Ad Arezzo giovedì 30 maggio alle 20.30 celebrazione eucaristica presso la Chiesa di S. Agnese a Pescaiola, al termine processione per le vie della città, facendo sosta all’ingresso principale dell’Ospedale per dare un segno di vicinanza anche alle persone sofferenti, per per poi concludere nella Chiesa di San Donato al Maccagnolo con la benedizione finale del vescovo Migliavacca.

A Livorno domenica 2 giugno, in Cattedrale alle 18 i vespri presieduti dal Vescovo Simone, poi processione per le vie cittadine, rientro in Cattedrale e benedizione.

A San Miniato giovedì 30 Maggio alle 21.15 in Cattedrale messa e processione con la partecipazione dei bambini e bambine delle parrocchie di San Miniato e dintorni che quest’anno hanno fatto la prima Comunione.