Coronavirus Toscana 25 marzo: 5469 nuovi casi, il bollettino

Firenze, 25 marzo 2022 - Sono 5469 i casi di covid registrati in Toscana nelle utlime 24 ore e resi noti nella mattina di venerdì 25 marzo. Questo dicono i dati diffusi dalla Regione. Da giorni si assiste a un rialzo dei casi, per quanto una buona parte delle persone colpite presentino sintomi lievi, tipici di un'influenza. Un rialzo che le autorità sanitarie monitorano, anche perché da alcuni giorni i ricoveri per covid nei reparti ordinari sono tornati a crescere.

I nuovi casi sono emersi a fronte di 33790 test, di cui 8751 tamponi molecolari e 25.219 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,19%, mentre il tasso dei positivi sui primi tamponi si attesta ancora sopra il 60%: è il 64,1%.

E' la fetta di popolazione tra i trenta e i sessant'anni quella più colpita in questo momento dal virus. Sono 700 ad esempio i nuovi positivi tra i 30 e i 39 anni. Mentre sono 826 i nuovi casi tra i 40 e i 49 anni.