Firenze, 4 settembre 2021 - La curva dei casi covid in Toscana continua a scendere. Sono 491 i nuovi casi di coronavirus registrati nella giornata di sabato 4 settembre. Casi in diminuzione ma con un alto numero di tamponi: sono infatti 19.442 i test effettuati nelle ultime 24 ore, di cui 8.243 tamponi molecolari e 11.199 test rapidi. Sotto controllo o comunque in diminuzione il dato sulle prime diagnosi: attualmente è all'8,8% mentre quello sui tamponi totali è al 2,53%. Una settimana fa, sabato 28 agosto, i nuovi casi erano stati 601.

Nonostante la curva in discesa, al momento due parametri su tre tra quelli che portano in zona gialla sono stati superati. Si tratta dell'incidenza settimanale di positivi ogni centomila abitanti, che nella settimana 23-29 agosto è stata di 113 contagi e il tasso delle terapie intensive occupate da casi covid, che è al 10%, al limite dunque della soglia fissata dal Governo.