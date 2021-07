Firenze, 25 luglio 2021 - Tornano a salire e su un numero di tamponi più o meno in linea con i giorni scorsi i casi di coronavirus in Toscana. I nuovi casi sono 513 su 12.082 test di cui 7.582 tamponi molecolari e 4.500 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,25%. Ed è il 9,1% sulle prime diagnosi, una percentuale che torna piuttosto alta. Era dal 10 maggio che non si trovavano percentuali così alte, a parte la giornata del 19 luglio, quando la percentauale toccò il 9,5%. Per la seconda volta in quattro giorni dunque i nuovi casi vanno sopra i 500.

Era già successo il 22 luglio, quando i casi erano stati 505. La comunicazione dei dati è arrivata come di consueto dal presidente della Regione Eugenio Giani. Continuano ad essere i giovani i maggiori contagiati, così come il trend delle ultime settimane ha dimostrato. Nelle ultime 24 ore risultano 131 i contagiati tra gli 0 e i 18 anni, mentre sono invece 208 i casi tra i 19 e i 34 anni. Solo 8 i casi tra gli over 80, categoria che ha la più ampia copertura vaccinale.

Nelle scorse ore un focolaio è scoppiato a causa dei contatti avuti da molti ragazzi in un locale della Garfagnana. Locale che per questo weekend resta chiuso. Riaprirà il 30 luglio. L'Asl invita chi è stato nel locale a eseguire un tampone. E in provincia di Lucca si contano molti nuovi contagiati tra i giovani: ben 65 in 24 ore: 32 nella fascia 0-18 anni e 33 nella fascia 19-34 anni.