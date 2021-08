Firenze, 21 agosto 2021 - Vacanze estive per 2 italiani su 3 (fonte Coldiretti) che si avviano al termine e strade di tutta Italia che si riempiono di automobili di chi torna a casa. E' scattato il primo fine settimana di controesodo sulle maggiori vie di comunicazione del Paese. Dalle 8 alle 16 di oggi, sabato 21 agosto, e domenica 22 dalle 7 alle 22, sarà in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti. Sulla rete Anas, però, il traffico è in aumento già da ieri, in direzione dei grandi centri urbani ma anche per i luoghi di villeggiatura, mare e montagna in particolare, per un ultima settimana o weekend di relax prima del rientro. Che porterà, secondo le previsioni, dal tardo pomeriggio di domenica 22, un costistente flusso di mezzi sulle arterie stradlali che collegano le maggiori città italiane

Sul sito di Autostrade per l'Italia è possibile controllare la situazione del traffico su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda la nostra regione, sul profilo social di "Muoversi in Toscana" gli aggiornamenti live.

In particolare, dalle 9 di questa mattina, si segnalano rallentamenti e code sull'A1, in direzione di Bologna, in particolare nell'area di Firenze, a causa di un incidente al chilometro 346, fra Monte San Savino e Valdarno. Traffico rallentato anche in direzione opposta, verso Roma, fino al casello di Chiusi. Traffico congestionato anche fra Aglio e Calenzano, in direzione del capoluogo toscano. Un secondo incidente è avvenuto invece al chilomtero 111.9 sulla A12, fra Versilia e e Carrara, in direzione Genova. Anche qui auto in coda per alcuni chilomentri. Sulla Fi-Pi-Li il flusso di percorrenza è rallentato a causa di lavori.