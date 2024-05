Confesercenti Valdarno ha nominato il nuovo presidente. È l'imprenditrice Simona Ferrini

Arezzo, 3 maggio 2024 – Confesecrenti Valdarno ha nominato il nuovo presidente. È l'imprenditrice Simona Ferrini a ricoprire l'incarico. Titolare del supermercato Carrefour di San Giustino Valdarno è anche presidente provinciale Fiesa-Confesercenti, il sindacato di categoria che raccoglie gli alimentaristi. Inoltre ricopre la carica di consigliera nel direttivo di Etruria Retail. Esperienza trentennale nell'associazione di categoria e imprenditrice affermata nel settore della distribuzione organizzata. Simona Ferrini è stata nominata presidente di Confesercenti Valdarno durante l'ultima riunione del direttivo. Adesso ecco le priorità che intende portare avanti nell'interesse degli associati. “Il mio impegno” commenta Simona Ferrini “sarà a favore degli iscritti per mantenere alta l'attenzione su più fronti e trovare pratiche soluzioni. Ascoltare le esigenze delle varie categorie per contribuire insieme a far fronte alle difficoltà quotidiane di ciascuna impresa”. “Sono orgogliosa” aggiunge la neo presidente di Confesercenti Valdarno “dell'incarico ricevuto e della fiducia accordatami dai colleghi. Faccio parte di Confesercenti da oltre 30 anni e sono commerciante da tre generazioni. È stato mio babbo a farmi capire l'importanza di far parte di Confesercenti. Fin da piccola ho frequentato gli uffici dell'associazione di categoria grazie all'attività di famiglia. Con il passare del tempo l'associazione si è saputa evolvere andando incontro alle numerose esigenze degli esercenti dovute in gran parte alla crescita esponenziale della burocrazia”.

A crescere, negli anni, è stata anche la professionalità e l'esperienza di Simona che si è affermata come imprenditrice e adesso è orgogliosa di mettersi al servizio dei colleghi associati. “Sono onorata” aggiunge Simona Ferrini “della nomina alla Presidenza dell'area Valdarno. Ho accettato l'incarico con senso del dovere e l'impegno è nell'ottica di continuare a veder crescere le attività nei vari settori economici della vallata. Il Valdarno è una bellissima realtà ricca di imprese. Confesercenti Valdarno dà supporto alle aziende, offre attività di servizio efficienti e collabora con i vari comuni della zona per favorire iniziative di crescita economico-sociale e culturale”. “Il mio impegno” aggiunge Ferrini “sarà nell'ottica di mantenere alta l'attenzione su temi che stanno a cuore ai commercianti. Sicurezza del territorio, valorizzazione dei centri storici, sburocratizzazione, sostegno alle imprese, sono elementi fondamentali per poter garantire la tranquillità necessaria per portare avanti gli impegni aziendali. Purtroppo negli ultimi anni i centri storici sin sono svuotati. La desertificazione ha reso meno sicure alcune zone anche del Valdarno. La chiusura di attività nei paesi, nelle periferie e nei centri storici ha avuto come conseguenza la perdita di alcuni servizi verso i cittadini e impoverito i territori anche della socialità”.

Ed ecco quindi la sfida della neo presidente di Confesercenti Valdarno. “Con la nuova presidenza” conclude Simona Ferrini “cercherò di supportare le imprese esistenti collaborando con i vari Comuni anche attraverso nuove iniziative. proponendo attività di valorizzazione e sostegno rispetto a quelle già esistenti nell'interesse legittimo di ogni associato e dei concittadini di riportare le persone all'abitudine di frequentare i nostri paesi e i nostri bellissimi centri storici. Per portare avanti gli obiettivi che intendo prefissarmi potrò contare sulle capacità e sulle doti umane e professionali dei colleghi che fanno parte del direttivo di Confesercenti Valdarno e che ho a fianco in questa nuova sfida”.

Ed ecco il direttivo di Confesercenti Valdarno: Simona Ferrini (presidente), Simona Camici, Debora Franci, Barbara Brogi, Alessandra Simoni, Irene Gren, Stefano Pratesi, Alessandro Barbagli, Paolo Coppi, Araldo Baldi, Massimiliano Perugini, Benedetta Butini, Daniele Camaiani, Lorenzo Lazzerini.