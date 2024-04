Arezzo, 15 aprile 2024 – C’è tempo fino a mercoledì 8 maggio compreso per partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di 9 posti di istruttore di polizia municipale. Tutte le informazioni su https://www.comune.arezzo.it/bandoastaconcorso/concorso-pubblico-esami-copertura-contratto-tempo-pieno-ed-indeterminato-n-9-posti