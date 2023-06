Coldiretti, Masala confermato alla guida degli agriturismi

Arezzo, 9 giugno 2023 – Marco Masala è stato riconfermato Presidente alla guida di Terranostra, l’associazione che cura gli agriturismi di Campagna Amica della provincia aretina, uno dei fiori all’occhiello di Coldiretti Arezzo.

Masala, classe 1969 di Sansepolcro, conduce un’azienda multifunzionale, con l’agriturismo Podere Violino, situato al confine tra Marche, Emilia Romagna ed Umbria dove è possibile trovare un’atmosfera accogliente in una struttura a gestione familiare, la bontà della cucina tradizionale e la possibilità di svolgere interessanti attività sportive e non solo. L’azienda agricola produce tabacco kentucky in Valtiberina Toscana dove oggi si produce l’80% a livello nazionale per ciò che riguarda la foglia di tabacco utilizzata per la fascia del Sigaro Toscano.

“E’ per me un grande onore ricoprire queste carica e proseguire nell’ottica della continuità del lavoro fatto in questi cinque anni – ha commentato a caldo Masala – è importantissimo dare informazioni sul mondo dell’agriturismo, che rappresenta la multifunzionalità dell’azienda agricola, cuore del mondo agricolo. Con la nuova squadra che mi supporta ci siamo messi subito al lavoro per continuare a rappresentare nel migliore dei modi il mondo dell’agriturismo aretino”.

In occasione dell’Assemblea sono stati eletti i due vicepresidenti nelle figure di Tonino Caccese (Foiano della Chiana) e di Francesca Panci (Poppi) e tutto il nuovo Consiglio Direttivo così composto: Anna Maria Bonatti (Loro Ciuffenna), Marco Batini (Lucignano), Giada Ciofi (Civitella in Val di Chiana), Letizia Felici (Arezzo), Sara Lanini (Poppi), Aldo Liquori (Bucine). Giada Poggini (Pieve Santo Stefano) e Ilaria Salvadori (Cortona).

Terranostra Arezzo è una grande e importante realtà nel panorama del settore agrituristico che non può far altro che crescere dando risposte alle imprese e mettere in campo tutte quelle azioni volte a difendere e valorizzare la tipicità dell’accoglienza in fattoria.

“L’agriturismo di Campagna Amica con i Cuochi contadini – ha detto Masala - incarnano oggi un modello di accoglienza e di vendita, creato da Coldiretti e basato sulla fiducia tra produttore e consumatore, modello al quale la nostra organizzazione sta lavorando da tempo e sul quale si è modellata una rete diffusa in tutta Italia e fortemente radicata anche ad Arezzo, che incontra le preferenze dei cittadini e che da sempre maggiori soddisfazioni economiche agli imprenditori agricoli ed agrituristici”.

L’attività agrituristica in generale sia in Italia che in Toscana è stata caratterizzata sia dal costante aumento delle presenze turistiche, nonostante la crisi pandemica, che dalla costante evoluzione dell’attività offerte ad una clientela sempre più esigente. In tal senso vanno lette le numerose modifiche apportate nel tempo alla l.r. 30/2013.

“Quando parliamo oggi di agriturismo parliamo subito di agricampeggio, agrisosta camper, somministrazione di alimenti o bevande, eventi promozionali e culturali, pratica sportiva e fattoria didattica, questo – si avvia a concludere Masala – è assolutamente un vanto per la nostra provincia ed è diventato una fetta di mercato turistico fondamentale”.