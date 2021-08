Firenze, 5 agosto 2021 - Incidente stamani poco dopo le 6.30 in A1 nel Fiorentino, tra i caselli di Scandicci e Impruneta in direzione Roma: coinvolti un mezzo pesante e un'auto, 5 i feriti. Lo spiega Aspi segnalando che a seguito dell'incidente il traffico circola su una sola corsia e si registrano 10 km di coda in sud. Sul posto intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, polizia stradale, personale della direzione 4/o tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

