Controesodo di Capodanno, code sul tratto toscano dell’A1 e in A11

Firenze, 1 gennaio 2024 – Il controesodo di Capodanno sta creando qualche disagio lungo i tratti autostradali in Toscana, in particolare sull’A1 e sull’A11. Al momento si segnalano diverse code e rallentamenti in varie zone della regione.

In A1, nel tratto compreso tra il raccordo Lucca-Viareggio e Capannori si registrano 5 chilometri di coda per incidente. Code anche in A1, nel tratto fiorentino, tra Firenze Scandicci e Firenze per traffico intenso.

Più a Sud, per chi viaggia in direzione Napoli, 2 chilometri di coda tra Incisa-Reggello e Arezzo per incidente, mentre tra Monte San Savino e Firenze Sud si stanno verificando dei rallentamenti sempre a causa del traffico intenso.

E si viaggia a velocità ridotta anche in FiPiLi nel tratto compreso tra Santa Croce ed Empoli Ovest in direzione Firenze, dove si registrano code a tratti.